Onderzoek van 'laatste kans' maakte geen schijn van kans: "Gouden tip werd 'behandeld' door rijkswachters" DDC

05u00 0 BELGA Rijkswachter Lionel Ruth bij de voorstelling van de robotfoto's in 1998. Twaalf jaar later wordt hij opzijgeschoven. Hij had wapens uit het onderzoek mee naar huis genomen. De gouden tip naar oud-rijkswachter Christiaan B. werd eind 1998 bij de Cel Waals-Brabant (CWB) behandeld ... door rijkswachters. Terugblik op wat eens werd aangekondigd als het 'onderzoek van de laatste kans'.

Voor het nieuwe hoofdstuk in de zoektocht naar de Bende van Nijvel, in 1996, kreeg een 100-tal speurders in Jumet, bij Charleroi, een hele kazerne ter beschikking. Het was toen ongezien dat speurders van zowel BOB (rijkswacht) als gerechtelijke politie informatie deelden. De Franstalige rijkswachter Lionel Ruth en zijn Nederlandstalige collega Eddy Vos hadden de leiding over de operatie. Eind 1998 werd een serie knalgele affiches met robotfoto's verspreid, waaronder sommige die al 15 jaar stof hadden liggen vergaren. Marc Van Damme herkende op de affiche meteen zijn jeugdvriend Christiaan B. en kwam terecht bij iemand van het team van Ruth. In totaal kwamen er 1.300 reacties. Het overgrote deel belandde in de vuilbak wegens afkomstig van een ruzi├źnde buurman of iemand die De Reus meende te herkennen in iemand van wie de speurders wisten dat die maar 1,75 meter mat. Waarom beoordeelde de CWB Van Dammes tip als niet relevant genoeg om op door te werken? Christiaan B. beantwoordde als ex-lid van de Groep Diane, met zijn gestalte en - naar nu blijkt - zijn contacten met criminelen Madani Bouhouche en Robert Beijer aan het gezochte profiel. In 1981 was hij bij de Groep Diane weggestuurd na een incident waarbij hij net niet een collega doodschoot.





Spoken zien

In 2001 liep Albert Van den Abiel, de 79-jarige opa van David Van de Steen, die op zijn 9de zag hoe zijn zus en ouders bij de raid in Aalst werden vermoord, boos weg op een jaarlijks contact tussen speurders en nabestaanden. Hij stelde vragen over de rijkswacht, want de daders van de aanslag schenen te weten vanaf welke minuut er geen rijkswachtbewaking meer zou zijn. Dat daar valse processen-verbaal over waren opgesteld. En hij daar geen vragen over mocht stellen. Vooral Lionel Ruth maakte de oude man woest: "Die lacht ons gewoon in ons gezicht uit. Het enige wat die kan zeggen, is dat ik spoken zie."



