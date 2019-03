Onderzoek: “Standaardtaal heeft geen prestige meer bij jongeren” ttr

14 maart 2019

13u06

Bron: belga 1 "Uit onderzoek bij jongeren blijkt dat standaardtaal weinig of geen prestige meer heeft." Dat zegt de VRT in zijn conclusie na een bevraging bij nethoofden en programmamedewerkers over het taalcharter. "Op de een of andere manier zal de omroep rekening moeten houden met de taalattitudes bij jongeren, wil hij zijn informatieve en verbindende opdracht tegenover deze diverse doelgroep ten volle kunnen blijven uitvoeren." N-VA waarschuwt dat de VRT een poot onder de eigen bestaansreden wegzaagt als de focus op de standaardtaal verdwijnt.

Vlaams Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) citeerde uit het onderzoek in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Wilfried Vandaele (N-VA). "Volgens de VRT is de vrees terecht dat met name het jongere publiek, waaronder heel wat nieuwkomers, zich niet in de publieke omroep en zijn taalgebruik herkent", aldus Gatz.



Uit de bevraging concludeert de VRT dat er niets fundamenteel moet veranderen aan het taalcharter. "Maar vooral informele belevingsnetten als MNM en Studio Brussel proberen te voorkomen dat ze door een strakke taalnorm de binding met hun, vooral jongere, doelgroep verliezen.”

Er moet één standaardtaal zijn en daar moeten we niet op beknibbelen Wilfried Vandaele (N-VA)

“Voorbeeldfunctie”

Volgens de VRT moet standaardtaal ruimer gedefinieerd worden dan het zogenaamde Nieuwsnederlands. Een lichte regionale of niet-moedertalige tongval behoren volgens de omroep ook nog tot de standaardtaal.



Gatz kan zich vinden in het standpunt van de VRT. "Taal moet duidelijk en uniform zijn en de VRT heeft een voorbeeldfunctie te vervullen. Maar tegelijkertijd moet in bepaalde programma's een taalvariatie of taalflexibiliteit mogelijk zijn die aansluit bij de realiteit, de sfeer en het doelpubliek van het programma in kwestie." Aanpassingen aan het taalcharter zijn volgens hem een zaak voor de volgende beheersovereenkomst, die de nieuwe regering moet afsluiten.

Wilfried Vandaele van N-VA toonde zich vandaag een vurig verdediger van de standaardtaal. "We weten allemaal dat er taalregisters worden gebruikt, maar er moet één standaardtaal zijn en daar moeten we niet op beknibbelen. Dat is belangrijk voor onze eigen mensen, maar ook voor de mensen die Nederlands leren. Uit de contacten die ik heb met die mensen, blijkt dat zij schijt hebben aan die variatie. Als de openbare omroep die taak zwakker invult, vrees ik dat hij opnieuw een poot wegzaagt onder de eigen bestaansreden.”