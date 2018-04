Onderzoek naar vliegtuigen die te dicht bij elkaar vlogen boven Leuven Brecht Herman

24 april 2018

18u16 0 Ten zuidoosten van Leuven hebben op 23 februari twee vliegtuigen dichter bij elkaar gevlogen dan toegestaan. De Air Accident Investigation Unit van de FOD Mobiliteit is een onderzoek gestart naar het incident. De toestellen vlogen horizontaal op 2,4 kilometer afstand, terwijl dat minimaal 5,6 kilometer moet zijn.

De FOD Mobiliteit heeft nu pas het incident van 23 februari bekend gemaakt. Twee vliegtuigen die waren opgestegen vanop piste 07R van de luchthaven van Zaventem hebben elkaar op 2 kilometer hoogte te dicht genaderd. Verticaal was de afstand tussen beide toestellen 208 meter, terwijl die minstens 305 meter hoort te zijn. Horizontaal vlogen ze op 2,4 kilometer van elkaar, terwijl de minimumafstand 5,6 kilometer bedraagt. Hoe dat is kunnen gebeuren, is voorlopig niet duidelijk en wordt onderzocht door de Air Accident Investigation. Zolang het onderzoek loopt, wil niemand verdere commentaar geven. Wel wordt aan onze redactie bevestigd dat het incident niet van dien aard lijkt te zijn dat beide toestellen bijna botsten.

Op 1 januari vorig jaar kwamen twee vliegtuigen boven regio-Gent nog dichter bij elkaar. Een passagierstoestel van Air France bevond zich toen op 1,2 kilometer horizontaal en 130 meter verticaal van een vrachtvliegtuig van EgyptAir. Het laatste toestel klom toen sneller dan verwacht doordat het licht geladen was en de piloot ervan begreep een tweede melding verkeerd.