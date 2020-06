Onderzoek naar valse volmachten bij lokale verkiezingen oktober 2018 in Jette TT

16 juni 2020

06u17

De federale gerechtelijke politie van Brussel voert een onderzoek naar mogelijke valse volmachten bij de lokale verkiezingen van oktober 2018 in Jette. Dat bericht de krant La Dernière Heure. De politie heeft de lijst van MR en Open Vld in het vizier.

De woordvoerder van het parket van Brussel, Denis Goeman, bevestigt dat een onderzoek loopt naar valse volmachten. Maar op dit moment is er volgens hem nog geen verdachte geïdentificeerd.

De krant schrijft dat het gaat over een tiental volmachten uit een woonzorgcentrum waar Shirley Doyen actief is, de kandidate van de MR die na de verkiezingen schepen is geworden. Op sommige volmachten zou enkel een kruisje staan in plaats van een handtekening. Ook zouden een reeks medische getuigschriften binnengebracht zijn voor die periode.

"Ik heb geen commentaar want ik ben nog niet verhoord. Iedereen die verhoord is, zegt me dat er geheim van onderzoek was. Ik wacht dus mijn beurt af", zegt de schepen.