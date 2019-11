Onderzoek naar schietpartij Luik 1,5 jaar na de feiten afgelopen ttr

02 november 2019

07u02

Bron: belga 0 Bijna anderhalf jaar na de feiten is het onderzoek naar de schietpartij in Luik, waarbij drie mensen om het leven kwamen, rond. Er zijn geen onderzoeksdaden meer aan de gang, zo melden de kranten van Sudpresse.

Op 29 mei vorig jaar bracht Benjamin Herman drie mensen om het leven in Luik: twee politieagentes en de 22-jarige Cyril Vangriecken. De jonge student had net zijn eindwerk naar school gebracht en was klaar om af te studeren.



Nadien werd Herman zelf door de politie gedood. Al snel bleek dat Herman, die de aanslag pleegde tijdens zijn penitentiair verlof, de voorbije jaren was geradicaliseerd. Onmiddellijk ontstond de vraag hoe zo iemand vrij kon rondlopen. Zijn naam dook op in rapporten van politie en Staatsveiligheid.

Het gerechtelijk onderzoek moet wel nog officieel gesloten worden. De Luikse onderzoeksrechter Jean-Louis Doyen moet het dossier nu doorgeven aan het federaal parket. Dat zal vervolgens de aanklacht formuleren. Omdat de dader overleden is, zou niemand strafrechtelijk vervolgd moeten worden.