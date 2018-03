Onderzoek naar sabotage Doel 4 loopt nog steeds



08 maart 2018

Bron: Eigen berichtgeving 1 In het onderzoek naar de sabotage bij de kernreactor van Doel 4 is er nog altijd geen dader gevonden. “Dat plaatst toch grote vraagtekens bij de nucleaire veiligheid”, vindt Kristof Calvo (Groen).

Op 5 augustus 2014 moest de kernreactor van Doel 4 stilgelegd worden, omdat de stoomturbine overhit was geraakt en volledig beschadigd werd. Dat werd veroorzaakt, omdat er bewust een kraan was opengedraaid. 65.000 liter smeerolie die de turbine draaiende moest houden, was weggevloeid. De reactor was 4,5 maanden boven gebruik. Electrabel raamt de schade op 30 miljoen euro.

Maar wie heeft de kraan opengedraaid? Wie is de saboteur van Doel 4? Meer dan 3,5 jaar na de feiten is er nog altijd geen antwoord op die vraag.

Kristof Calvo van Groen vroeg minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een stand van zaken in de commissie justitie. “Het onderzoek loopt nog”, was het antwoord van Geens. “Maar details over de feiten of het onderzoek kunnen niet gegeven worden.” Het onderzoek staat onder leiding van de onderzoeksrechter in Dendermonde, op vraag van het federale parket.

“Na al die tijd is de oorzaak en de dader nog altijd niet bekend”, zegt Kristof Calvo. “Ik begrijp echt niet hoe dat kan. Er lopen toch geen duizenden mensen rond in onze kerncentrales? Deze aanslepende onduidelijkheid plaatst toch ook grote vraagtekens bij de nucleaire veiligheid.” (KAV)