Onderzoek naar politiecommissaris wegens Jodenhaat

Redactie

23 februari 2019

14u32

Bron: VTM NIEUWS

1

Een commissaris van de politie in Anderlecht is in opspraak wegens Jodenhaat. Het gaat om de leidinggevende commissaris van de hondenbrigade. Hij zou de afgelopen jaren meerdere keren nazimuziek hebben opgezet en hatelijke opmerkingen over Joden hebben gemaakt. Er zijn ook klachten over pesterijen en discriminatie. De Algemene Inspectie van de politie is gisteren binnengevallen in het politiecommissariaat van Anderlecht.