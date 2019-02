Onderzoek naar omkoping chirurgen kv

27 februari 2019

05u22

Bron: Belga 0 Laten sommige chirurgen zich omkopen door verkopers en fabrikanten van implantaten? Dat onderzoekt het geneesmiddelenagentschap FAGG na getuigenissen daarover in de Implant Files-reeks van De Tijd, Knack en Le Soir, berichten die media vandaag.

Naast anonieme getuigenissen verzamelden de journalisten voor het Implant Files-onderzoek ook alle betalingen die de implantatensector zelf heeft aangeven. De belangrijkste 87 fabrikanten van implantaten die in België actief zijn, bleken in 2017 7,35 miljoen euro aan premies en voordelen te hebben betaald aan 3.468 Belgische artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers.

Het FAGG onderzoekt of chirurgen in ons land premies of andere voordelen ontvangen van fabrikanten of verkopers van medische implantaten. Krijgen artsen geld of andere voordelen in natura om bijvoorbeeld een welbepaald merk van kunstheupen of stents te plaatsen bij hun patiënten?



Gisteren verhoorde het FAGG twee journalisten van De Tijd en Knack als getuige over de mogelijke omkooppraktijken. De journalisten konden natuurlijk de namen van hun bronnen niet prijsgeven, maar zouden wel toelichting gegeven hebben over de aangekaarte praktijken.