Onderzoek naar nieuw vechtfilmpje aan station Brugge MMB

12 juni 2018

18u32 0 De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een nieuwe vechtpartij aan het station van Brugge. Het gaat deze keer om een bende jongeren die elkaar te lijf gingen in het zicht van alles en iedereen op het stationsplein.

Het gevecht vond begin vorige week plaats en leidde tot extra waakzaamheid van de politiediensten. Op beelden die zijn opgedoken is te zien hoe de jongeren, een tiental, elkaar met de blote vuisten in elkaar proberen slaan. Ook het betere schopwerk werd daarbij niet geschuwd. De politie is, zeker met de Zehbi's in het achterhoofd, zich bewust van de ernst van de feiten. Kopieergedrag valt daarbij niet uit te sluiten. Omstanders meldden de massale vechtpartij aan de politie, maar bij aankomst vluchtten de jongeren weg. Het onderzoek loopt wel gewoon verder. Het zou deze keer niet om jongeren uit naburige scholen gaan.