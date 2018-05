Onderzoek naar mysterieus overlijden in ziekenhuis HA

15 mei 2018

17u38

Bron: Het Nieuwsblad 2 Er is een onderzoek gestart naar het verdachte overlijden van een 61-jarige man in het Paul Brienziekenhuis in Schaarbeek. Zijn kamergenoot werd ervan verdacht de man te hebben gedood. Er zijn nog geen arrestaties uitgevoerd, meldt Het Nieuwsblad.

Het lichaam van Philippe F. werd op 1 mei aangetroffen door ziekenhuispersoneel in zijn bed. Omdat de man in de dagen voor zijn dood in de clinch lag met zijn 22-jarige kamergenote C.K. gingen er bij het personeel alarmbellen af. De man leek bovendien gewurgd te zijn met een snoer van een baxter of beademingstoestel. De politie werd erbij gehaald en het parket op de hoogte gebracht. C.K. werd aanvankelijk beschouwd als verdachte. Uit de eerste vaststellingen van de autopsie bleek echter dat Philippe F. niet om het leven kwam door tussenkomst van derden, meldde het parket aan Het Nieuwsblad. Er is een vooronderzoek aan de gang. "Om dat niet in het gedrang te brengen, wordt er verder geen commentaar gegeven", aldus nog het parket.