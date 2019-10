Onderzoek naar moord op Kampenhoutse drogist afgesloten zonder echte verdachte HR

21 oktober 2019

13u20

Het gerechtelijk onderzoek naar de moord op de Kampenhoutse drogist Johan Verhaeghe is eind september afgesloten, zonder dat er ooit een geloofwaardige verdachte werd geïdentificeerd. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Volgens de krant Het Nieuwsblad is de kans groot dat het parket in het dossier de buitenvervolgingstelling zal vragen.

“We kunnen alleen bevestigen dat de onderzoeksrechter het dossier heeft meegedeeld aan het parket voor het opstellen van een eindvordering”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Het is nu aan de titularis om het dossier te analyseren en te beslissen wat we zullen vorderen.”

De 66-jarige Verhaeghe werd in de nacht van 3 op 4 mei 2016 gedood op de oprit van zijn woning, in de Zeypestraat in Kampenhout. De man werd rond middernacht, toen hij aankwam bij zijn woning, met één schot gedood. Pas rond 2.30 uur zou zijn echtgenote hem hebben aangetroffen toen ze zich zorgen maakte over haar wegblijvende echtgenoot en poolshoogte ging nemen. De vrouw verwittigde daarop de buurvrouw, die op haar beurt de hulpdiensten verwittigde.

Thaise prostituee

In de dagen en weken na de feiten achterhaalden de speurders dat Verhaeghe rond 18 uur zijn winkel in Schaarbeek afgesloten had, maar pas rond 21 uur was aangekomen bij zijn tafeltennisclub. In die periode bracht hij een bezoek aan de Thaise prostituee met wie hij een verborgen relatie had, zo bleek.

Leugendetector

Mogelijke verdachten leverde het speurwerk echter niet op, tot weduwe Nina V. eind augustus 2016 onder aanhoudingsbevel werd geplaatst nadat ze een negatieve leugendetectortest had afgelegd. De vrouw werd een drietal weken nadien al vrijgelaten door de kamer van inbeschuldigingstelling en het onderzoek richtte zich nadien op andere pistes, evenwel zonder veel resultaat. Speurders vermoeden wel nog een mogelijke link met de moord op de broers Hilger, in maart 2016, maar ook die piste werd nooit concreet.