Onderzoek naar mogelijk vluchtmisdrijf door tram: "Fietsster aangereden, maar chauffeur reed rustig verder" HA

17 mei 2018

17u33

Bron: Bruzz, Facebook 3 De MIVB start een onderzoek naar een mogelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Schaarbeek. Volgens een getuige reed de tram vanochtend in de bocht van de Haachtesteenweg en de Waelhemstraat een fietsster aan, maar zette de trambestuurder de rit daarna "rustig verder", getuigt een vrouw op Facebook.

Volgens de vrouw waren verschillende pendelaars getuige van de aanrijding en spraken ze de chauffeur hierover aan, maar deed die geen aanstalten om het gevaarte te doen stoppen. De getuige stuurde haar bericht ook naar de MIVB.

Die liet in een reactie weten "geschokt" te zijn. "Bij de dienst dispatching van de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij is niemand op de hoogte van een ongeval op die plaats. We hopen dus dat deze vrouw gewoon niets heeft. De reactie van de bestuurder is sowieso niet normaal. We zullen je bericht doorsturen naar onze tramafdeling, zodat hij hierover kan aangesproken worden."

Ook het burgercollectief 1030/0 sprak de MIVB aan over het mogelijke ongeval met vluchtmisdrijf. "De tram heeft altijd voorrang, dus de kans is groot dat de fietser hier in fout was. Maar dat neemt niet weg dat de tramchauffeur had kunnen en moeten uitstappen om te kijken of er hulp nodig was. Kunnen jullie dit nakijken", roept 1030/0 op op Facebook.