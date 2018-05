Onderzoek naar mogelijk verdachte dood van Limburger in Zuid-Afrika Redactie

07 mei 2018

20u14

Bron: belga 0 De familie van de in Zuid-Afrika overleden Noord-Limburger Eric Sevens wil een grondig onderzoek naar de dood van de man.

De 56-jarige man uit Hamont-Achel kwam medio april 2018 tijdens een jacht op klein wild om het leven in het bekende Krugerpark in Zuid-Afrika. Zijn lichaam is zaterdagavond in België aangekomen. De familie heeft intussen ook een eigen forensisch patholoog aangesteld, die de zaak verder zal onderzoeken. Dat bevestigde de raadsman van de familie, Tom Van Overbeke.

Tijdens de jachtpartij op zondag 15 april werd de man in het hoofd geschoten. Onderzoek in ons land moet meer duidelijkheid brengen over de precieze doodsoorzaak en omstandigheden. Het is ook nog wachten op de resultaten van de autopsie.

In Zuid-Afrika werd gezegd dat door een verkeerde manipulatie van zijn wapen een schot was afgegaan, maar de man bleek een verwoed jager te zijn, zodat kennissen die hypothese onwaarschijnlijk vinden. Eric Sevens, een ex-boekhouder, wordt woensdag in intieme kring begraven.

De Nederlandse forensisch patholoog, die de dood van Sevens zal onderzoeken, werd ook aangesteld door de familie van het in Maleisië omgekomen model Ivana Smit. Het 18-jarig meisje stierf op 7 december in Kuala Lumpur na een val van een appartement van de twintigste verdieping. Haar lichaam werd op een balkon van de zesde verdieping dood teruggevonden. De familie gaat uit van een misdrijf, terwijl de Maleisische autoriteiten van een ongeluk spraken.