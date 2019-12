Onderzoek naar mogelijk tweede Belgisch slachtoffer van e-sigaret JAA/GWO/SRB/IBO

02 december 2019

19u00

Het parket van Antwerpen heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar een verdacht overlijden van een twintiger in het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis. Artsen houden er rekening mee dat hij bezweek door bepaalde chemische stoffen in de vloeistof in zijn vaper. Daarmee heeft de e-sigaret mogelijk een tweede dodelijk slachtoffer geëist in ons land, nadat in november al de 18-jarige Raphaël Pauwaert uit Brussel overleed.

De feiten in Antwerpen dateren al van eind augustus, maar raakten nu pas bekend. De twintiger overleed korte tijd na zijn opname in het ziekenhuis. Het parket van Antwerpen wil alleen bevestigen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt, maar wil voorlopig geen verdere details kwijt. Zowel het parket als de artsen in het ziekenhuis houden wel rekening met de mogelijkheid dat de man overleed ten gevolge van het vapen.

Uit goede bron horen we dat het slachtoffer in Antwerpen zijn ‘e-liquid’ – de vulling voor zijn e-sigaret – gekocht had via het internet. Vermoedelijk ging het om een goedkope variant waarin stoffen zaten die niet gecontroleerd en goedgekeurd zijn. Die stoffen zouden zoveel schade aan zijn lichaam hebben toegebracht, dat hij eraan is overleden.

Mogelijk gaat dit dus om de tweede vape-dode in ons land. Op 6 november – dus na de feiten in Antwerpen – overleed ook de 18-jarige Raphaël Pauwaert uit Brussel. De tiener stierf aan longproblemen nadat hij een paar keer van een e-sigaret had geproefd. In de vulling van de vaper zat olie met CBD, de niet-psychoactieve stof van cannabis. Zijn behandelend arts Luc-Marie Jacquet ziet de e-sigaret als de meest plausibele doodsoorzaak. Alle andere verklaringen, zoals een bacterie of virus, zijn uitgesloten.

De FOD Volksgezondheid stelde een pv op van de bevindingen van de artsen en maakte dat over aan het parket van Brussel. Op basis daarvan is nu een opsporingsonderzoek geopend voor onvrijwillige doodslag en inbreuken op de tabakswetgeving. In eerste instantie was het parket niet betrokken omdat er niet meteen een strafbaar feit werd aangebracht.