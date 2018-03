Onderzoek naar mensenhandel en huisjesmelkerij na brand in Oudergem ep

12 maart 2018

13u10

Bron: Belga 0 Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar aanleiding van de brand die gisteren in Oudergem het leven kostte aan een persoon. Dat meldt het Brusselse parket. Het onderzoek moet niet alleen de omstandigheden van de brand verduidelijken maar ook aan het licht brengen of er sprake was van mensenhandel en huisjesmelkerij.

De brand werd veroorzaakt door blootliggende elektriciteitskabels en in het gebouw konden tot 16 mensen verblijven. Het dodelijke slachtoffer is intussen nog steeds niet geïdentificeerd.

De brand in het appartementsgebouw aan de Koninklijke Jachtlaan in Oudergem brak rond 07.30 uur uit. De Brusselse brandweer kon elf personen uit het gebouw evacueren en bracht ook de bewoners van het aanpalende pand in veiligheid maar op de vierde verdieping werd het verkoolde lichaam van een man aangetroffen. Die man kon nog niet geïdentificeerd worden, volgens de eerste vaststellingen gaat het om iemand die tussen 40 en 50 jaar oud was.

Elektriciteitskabels

Oorzaak van de brand waren verschillende blootliggende elektriciteitskabels die naar alle waarschijnlijkheid een kortsluiting veroorzaakten. Het Brusselse parket heeft nu een gerechtelijk onderzoek geopend voor onopzettelijke doodslag en mensenhandel.

"Er zijn vermoedens dat er sprake is van huisjesmelkerij", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. "Gelet op het aantal matrassen dat in het gebouw werd aangetroffen, konden er tot zestien personen verblijven. We gaan nu onderzoeken wie verantwoordelijk was voor die situatie."