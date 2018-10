Onderzoek naar Lode Vereeck voor grensoverschrijdend gedrag: Open Vld-lijsttrekker zet stap opzij in partijbestuur Vereeck zet stap terug uit partijbestuur en fractievergaderingen van Senaat HC HA

08 oktober 2018

17u22

Bron: VRT, Belga 40 Het parket Limburg heeft een onderzoek geopend naar Lode Vereeck, die senator is en ook de Open Vld-lijst in Diepenbeek trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag. Het parket heeft een aangifte ontvangen van de UHasselt, over mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover studentes. I n afwachting van het onderzoek zet Vereeck een stap terug uit het partijbestuur en de fractievergaderingen van de Senaat. De Diepenbeekse Open Vld stelt zich vragen bij de timing van het onderzoek.

UHasselt bevestigt dat het klachten over Vereeck heeft ontvangen en die vorige week aan het parket heeft overgemaakt. "Er zijn klachten binnengekomen bij de rector en na juridisch advies zijn die aan het parket overgemaakt", zegt Koen Santermans, woordvoerder van de UHasselt. "We gaan niet in op de aard van de klachten, zowel naar Lode Vereeck toe als naar de mensen die ze indienden."

Studentes

Het parket van Limburg bevestigt dat het de aangifte van de UHasselt per brief ontving. In de brief is sprake van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Vereeck ten aanzien van studentes en doctoraatsstudentes.

"Ik heb net vernomen dat de universiteit een dossier aan het parket heeft overgemaakt ter inzage. Ik kan hierop niet verder reageren, omdat ik van niets weet. Noch van de unief, noch van het parket", zegt Vereeck in een reactie aan Belga. "Ik ben blij dat het parket er zich mee bemoeit, zodat deze geruchtenmolen kan stoppen. Ik heb in ieder geval het volste vertrouwen in het gerecht, en hoop dat er snel duidelijkheid komt over mijn onschuld. Ik werk dan ook heel graag mee aan een eventueel onderzoek."

Timing

Vereeck zet in afwachting van de uitkomst van het onderzoek een stap terug uit het partijbestuur en de fractievergaderingen van de Senaat. Ook in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van volgende week zal Vereeck "zich terughoudend opstellen", zegt Open Vld in een reactie op de aantijgingen. "Meldingen als deze zijn altijd ernstig te nemen. Een onderzoek zal helderheid brengen en we hebben er het volste vertrouwen in dat het parket haar werk zal doen", zo laat de partij weten.

De Diepenbeekse Open Vld stelt vast dat noch het parket noch de universiteit Vereeck op de hoogte bracht. "Wij willen ook antwoorden op vragen. Dit komt toch wel plots en op een heel raar moment", zegt voorzitter Willy Blendeman.

Politieke carrière

Vereeck begon zijn politieke loopbaan op het kabinet van toenmalig minister van Middenstand Jaak Gabriëls van Open Vld in 1999. Eind 2008 ging hij voluit voor de actieve politiek en sloot zich aan bij Lijst Dedecker (LDD), de partij van Jean-Marie Dedecker. Hij werd daar fractievoorzitter en was lid van de Commissie Financiën en Begroting. In 2010 werd Vereeck een jaar lang de nieuwe voorzitter van LDD.

De komende gemeenteraadsverkiezingen is hij lijsttrekker voor Open Vld in Diepenbeek en doet daarmee dus ook een gooi naar de burgemeesterssjerp.

Vereeck doceert Economie aan de UHasselt, maar is op dit ogenblik in ziekteverlof.