Onderzoek naar Lode Vereeck: "Heb werking van sociale media onderschat" Jolien Lelièvre SPS

09 oktober 2018

08u30

Bron: VTM Nieuws, VRT 4 “Ik heb niets verstuurd via sociale media dat ik niet van persoon tot persoon zou zeggen.” Dat zegt Open Vld-politicus Lode Vereeck aan VTM NIEUWS nadat hij beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. “Sommige sms’en zijn misschien uit de context verkeerd begrepen. Het gaat dan misschien om het ondertekenen van enkele sms’en met een 'x'.”

Ondanks het lopende onderzoek is Vereeck niet van plan zich terughoudend op te stellen in de laatste campagneweek, liet de lijsttrekker van de liberalen in Diepenbeek verstaan in De Ochtend op Radio 1. Daarmee gaat hij in tegen de vraag van partijvoorzitster Gwendolyn Rutten. Vereeck benadrukt ook dat hij "geen vinger naar iemand heeft uitgestoken" en ook geen expliciet taalgebruik heeft gehanteerd. De Open Vld'er erkent wel dat hij de sociale media heeft onderschat en dat hij wel eens een sms heeft ondertekend met een X.

Gisteren raakte bekend dat het parket een onderzoek naar Lode Vereeck geopend heeft naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Vereeck houdt zijn onschuld staande. "Ik heb het volste vertrouwen in de werking van het gerecht en hoop dat er snel duidelijkheid komt over mijn onschuld. Ik werk heel graag mee aan het onderzoek van het parket. Ik ben dan ook heel formeel: ik heb niets strafbaars of ontoelaatbaars gedaan", aldus Vereeck in De Ochtend.

Geen klachten, wel opmerkingen

De Open Vld'er moet wel erkennen dat hij de werking van sociale media verkeerd heeft ingeschat en hij geeft ook toe dat hij een sms'je heeft ondertekend met een X. Toch is het volgens Vereeck zelf geen #metoo-verhaal. "Ik heb mij gedragen zoals ik mij in het dagelijkse leven altijd gedraag. Alleen komen dingen binnen de context van sociale media misschien anders binnen. Het gaat om het ondertekenen van een sms met een X (symbool voor een kus), nadat een studente dat eerst zelf ook deed. Daar moet ik veel voorzichtiger in zijn, besef ik", aldus Vereeck.

Ik heb het gevoel dat ik gezocht wordt en dat dit een politieke afrekening is Lode Vereeck

Volgens Vereeck is er ook geen sprake van klachten, maar van "opmerkingen". "Het enige concrete dossier waar ik weet van heb, gaat over het versneld ontslag van een doctoraatsstudente. Zij heeft geen klacht ingediend, ze bevestigde al meermaals dat alles in orde is en dat zij zelf om dat versneld ontslag vroeg."

Beschadigingsoperatie

Vereeck ontkent dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt. Hij spreekt zelf van een "beschadigingsoperatie" in de aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober. "Ik heb het gevoel dat ik gezocht wordt en dat dit een politieke afrekening is. Hopelijk spreekt het parket zich hierover uit nog voor zaterdag (wanneer de laatste kranten voor de verkiezingen verschijnen)."

Door het lopende onderzoek is beslist dat Vereeck een stap terugzet uit het partijbestuur en uit de fractievergaderingen van de Senaat. Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten heeft Vereeck ook gevraagd zich "terughoudend" op te stellen in de laatste campagneweek. Maar daar wil Vereeck zelf niet op ingaan. "Mijn afdeling verwacht van mij dat ik mij laat zien en dat we volle bak campagne voeren", aldus Vereeck.

Meer over Lode Vereeck

politiek