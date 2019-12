Exclusief voor abonnees Onderzoek naar lijk in septische put: “Zelfs wanneer het lichaam in verre staat van ontbinding is, kunnen we veel informatie achterhalen” Zo verloopt een autopsie: Cédric Maes

13 december 2019

20u16

Bron: eigen berichtgeving 2 Een kraanman die nietsvermoedend een septische put leegschept op een werf, en tot zijn grote verbazing de contouren van een lichaam in de bruine brij ontwaart. Niet veel later is de halve straat afgezet, lopen mannen en vrouwen met witte pakken op het terrein en wordt er een moordonderzoek gestart. Het lijkt weggeplukt uit het scenario van de betere politieserie, maar in Berchem was het donderdagavond bittere ernst. Maar wat gebeurt er met zo’n lichaam nadat het is opgevist?

Het moordonderzoek naar het gevonden lichaam in de septische put op een bouwwerf in Berchem draait intussen op volle toeren. Donderdagavond werd de volledige septische put leeggepompt en gefilterd, en werd nog een stuk schedel van het lichaam gevonden. Vrijdag werd de autopsie uitgevoerd op het lichaam, maar over de resultaten wil het parket nog niets kwijt. Wie het slachtoffer is, en of het effectief om moord gaat, is voorlopig nog niet duidelijk en zal deels moeten worden opgeklaard door de autopsie. “Op basis van zo'n autopsie kan heel wat informatie worden achterhaald, zelfs wanneer het lichaam al in staat van ontbinding is", zegt prof. Dr. Werner Jacobs, medisch coördinator gerechtelijke geneeskunde van het UZ Antwerpen, en zelf wetsdokter.

