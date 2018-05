Onderzoek naar leerkracht hotelschool die "student sloeg met geslachtsdeel" kg Frans Boogaard

06 mei 2018

06u20

Bron: Algemeen Dagblad, La Capitale 0 Er wordt een onderzoek gestart naar een leerkracht van de Waalse hotelschool in Ath, Henegouwen. De leerkracht van de hotelschool zou één van zijn studenten tijdens een drankovergoten avond in Portugal met zijn geslachtsdeel in het gezicht heeft geslagen, zo beweren enkele studenten.

De leerkracht was met negen studenten in Guimarães, Noord-Portugal, waar ze in het kader van het Erasmus-uitwisselingsprogramma een maand stage liepen in verschillende restaurants. Het voorval, vanmorgen gemeld in La Capitale en Nord Eclair, zou zich hebben voorgedaan op een feestavond met veel drank.

De leraar haalde zijn geslachtsdeel te voorschijn en begon daarmee één van zijn studenten, allen tussen 19 en 21 jaar, te 'swaffelen'.

Te veel gedronken

Het verhaal deed na terugkeer al snel de ronde op de hotelschool en belandde zo ook bij de politie en onderwijsinspectie. De leerkracht, die alles ontkent, meldde zich ziek. Klachten zijn niet ingediend.

Volgens studenten die aan de excursie naar Portugal deelnamen zal het slachtoffer zich van de avond niet veel herinneren omdat hij te veel had gedronken. De leerkracht zelf zou zich hebben beperkt tot frisdrank.