De Economische Inspectie gaat een nieuw onderzoek voeren naar de transparantie bij begrafenisondernemers. Uit een eerder onderzoek bleek al dat zes op de tien in de sector niet duidelijk communiceren over hun prijzen. De stad Gent heeft alvast een brochure gemaakt waarin staat wat een begrafenis of crematie eigenlijk mag kosten.