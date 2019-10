Onderzoek naar gokreclame bij KAA Gent kv

26 oktober 2019

04u56

Bron: Belga 0 De Kansspelcommissie voert een onderzoek naar reclame van het gokbedrijf Napoleon Games bij KAA Gent. In de jongste nieuwsbrief van de eersteklasseclub werd die aangekondigd: “Beleef een dag als Buffalo!”. Supporters kunnen een dag lang ontbijten, trainen en een partijtje FIFA spelen met spelers Sven Kums, Laurent Depoitre en Jonathan David. Maar wie kans wil maken op de prijs moet een weddenschap plaatsen bij KAA Gent-sponsor Napoleon Games, voor minstens 1 euro. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ziet de Kansspelcommissie "duidelijke schendingen" van de regels die Geens zelf oplegde voor gokreclame via een koninklijk besluit van 25 oktober 2018. Daarin staat dat in elke reclame een duidelijke minimumleeftijd en de boodschap "Gok met mate! " moet staan. "Het aanbieden van bonussen omvat verschillende gevaren voor de gokker. Zo kunnen nieuwe spelers worden aangezet te beginnen te gokken of bestaande spelers opnieuw te gaan gokken", aldus de minister.

KAA Gent wenst niet te reageren, bij Napoleon Games wil topman Tom De Clercq dat wel. "Die actie past volgens ons wel in het wetgevend kader. Onze marketingafdeling heeft me uitgelegd dat als je wil meedoen, je een account moet aanmaken op ons platform. We richten ons dus duidelijk niet tot minderjarigen want je moet 18 jaar zijn om je te kunnen registreren. (...) En het volstaat 1 euro in te zetten om deel te nemen aan de actie. Dat is toch wat anders dan vragen om 100 of 150 euro te storten.”