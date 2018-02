Onderzoek naar fiasco in sociale woningbouw Parket en curatoren nemen verantwoordelijke aannemers in het vizier Jeroen Bossaert

26 februari 2018

05u00 0 Het fiasco in de sociale woningbouw dat uw krant afgelopen weekend blootlegde, krijgt een gerechtelijk staartje. Zowel het parket als de curatoren houden de verantwoordelijke bouwbedrijven tegen het licht. Ondertussen duiken ook meer verhalen op over wantoestanden in onze sociale woningbouw.

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn de voorbije jaren sociale woningen gebouwd waarvan de kwaliteit te wensen overlaat. De verantwoordelijke bouwbedrijven gingen bovendien failliet en zadelden tientallen huisvestingsmaatschappijen op met torenhoge kosten. Het gaat om Gabecon uit Zonnebeke in West-Vlaanderen en Bouwcentrale Modern uit Kaprijke in Oost-Vlaanderen. Naar die laatste loopt nu een gerechtelijk onderzoek. Dat bevestigt het parket van Gent. Het parket zou ernstige vragen hebben bij de omstandigheden waarin het bedrijf failliet is gegaan.

Verdachte transactie

Bronnen binnen justitie melden ons dat ook Gabecon in het vizier van het gerecht loopt, maar een officieel onderzoek is nog niet gestart. Momenteel loopt er wel al een rechtszaak tegen het failliete bouwbedrijf. De zaak is aangespannen door de curator. Hij wil een verdachte transactie vlak voor het faillissement ongedaan laten maken.

Dat er in de Vlaamse sociale woningbouw de voorbije jaren flink wat fout is gelopen, mag blijken uit de vele reacties die de voorbije dagen op onze redactie zijn binnengelopen. Huurders en kopers getuigen over gebrekkige nieuwbouw en onderaannemers en werfleiders over ernstige fouten op werven.

