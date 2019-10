Onderzoek naar agent die geboeide klimaatbetoger met pepperspray in gezicht spoot SVM

13 oktober 2019

Er komt een onderzoek naar het incident waarbij een klimaatbetoger van Extinction Rebellion met pepperspray in het gezicht gespoten werd. De man lag op dat moment al geboeid tegen de grond, was op beelden van VTM Nieuws te zien.

“Er zijn inderdaad aanwijzingen dat niet alles conform de regels is gebeurd”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Wat op die beelden te zien is, hoort zeker niet tot het voorgeschreven standaardgebruik van dat middel. Dat zal worden onderzocht.”

De Brusselse politie pakte gisteren in totaal 435 actievoerders op het Paleizenplein en het Koningsplein op. 147 personen werden op het Paleizenplein in de boeien geslagen, de anderen op het Koningsplein.

“In 317 gevallen ging dat om een bestuurlijke aanhouding, in 118 gevallen werden de mensen naar een commissariaat overgebracht voor identificatie en vervolgens vrijgelaten”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “De eerste mensen zijn vanaf 21 uur vrijgelaten, de laatste kort voor 3 uur.”

Volksvergaderingen

Extinction Rebellion had opgeroepen tot een bezetting van de tuinen van het koninklijk paleis, om daar deel te nemen aan thematische volksvergaderingen over hoe België moet reageren op de klimaatcrisis. Die koninklijke tuinen bevinden zich echter in de neutrale zone, waar betogingen verboden zijn. De Brusselse politie had dan ook alles voorzien om een bezetting van de tuinen te verhinderen.

147 betogers die toch een poging waagden om de tuinen te bereiken werden opgepakt. Een klein groepje van hen slaagde er wel degelijk in om voet te zetten op het koninklijke gras.

Vastgeketend aan boot

Het gros van de manifestanten verzamelde zich op het Koningsplein, maar kort voor 18 uur maakte de politie een einde aan de actie. Daarbij werd het gebruik van het waterkanon en pepperspray niet geschuwd. Op verschillende plaatsen op het plein probeerden de betogers zich geweldloos te verzetten. Enkelen ketenden zich zelfs vast aan de aangesleepte boot. Zij werden uiteindelijk door de politie losgemaakt en werden -net als enkele honderden anderen- in de boeien geslagen.