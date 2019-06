Onderzoek naar aanslagen in Zaventem en Maalbeek is rond SVM

27 juni 2019

19u18

Bron: Belga 0 Het onderzoek naar de aanslagen in de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek op 22 maart 2016 is rond. De onderzoeksrechters hebben hun dossier overgemaakt aan de federale procureur Frédéric Van Leeuw. Dat bevestigt Eric Van Duyse, de woordvoerder van het federale parket.

Het onderzoek duurde drie jaar en drie maanden. "De onderzoeksrechters vinden dat het onderzoek volledig is", zegt Van Duyse. “De federale procureur kan nog bijkomende onderzoeksdaden vragen, net als de burgerlijke partijen.”

De naasten van de slachtoffers, de burgerlijke partijen en de benadeelde personen -800 in totaal- werden eerder al via brief of mail verwittigd. De federale procureur zal nu een requisitoir moeten opstellen om de zaak voor de raadkamer te brengen.

In dat requisitoir zal hij aangeven wie hij voor het hof van assisen wil brengen. "Er zal het requisitoir zijn, de partijen zullen toegang krijgen tot het dossier", zegt de woordvoerder. "Er is nog veel werk voor het begin van het proces. Wegens de vele aspecten van de zaak is het nog onmogelijk om meer te zeggen over een datum.” Bij de aanslagen vielen 32 doden en 340 gewonden.