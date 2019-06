Onderzoek naar aangestoken brand in ziekenhuis Aat tvc

10 juni 2019

12u36

Bron: Belga 0 Afgelopen nacht heeft de brandweer een interventie moeten doen in het ziekenhuis in het Henegouwse Aat. Iemand had er twee kledingrekken in brand gestoken. De brand was snel onder controle en de politie is een onderzoek gestart.

De brandweer kreeg om 00.20 uur de melding dat er brand uitgebroken was in de gebouwen van het ziekenhuis Epicura. "De brand ontstond op de benedenverdieping, naast de laboratoria. Iemand had twee rekken met kleding in brand gestoken. Er was veel rookontwikkeling in dat deel van het gebouw, maar het personeel kreeg de brand snel onder controle. Het was niet nodig om patiënten te evacueren. De kamers werden gecontroleerd en er werd een CO-test uitgevoerd. Na ventilatie van de lokalen was alles weer in orde", aldus André Bougard van de brandweer.