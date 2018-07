Onderzoek gestart naar gruwelijke mishandeling van twee baby's Daimy Van den Eede Rosalie Pieters

22 juli 2018

13u59

Bron: VTM Nieuws 77 Het parket van Brussel is een onderzoek gestart naar een gruwelijk geval van kindermishandeling. Op sociale media circuleert een filmpje waarin twee baby's brutaal mishandeld worden. Het parket probeert de daders nu te identificeren.

Mensen die de beelden zagen, hebben de politie en de VTM Nieuws- redactie verwittigd. Op de erg harde beelden is te zien hoe twee kinderen van ongeveer een jaar oud worden geslagen en op de grond gegooid, tot bloedens toe.

Onderzoek geopend

De politie doet er alles aan om de beelden van sociale media te krijgen. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend. “De man die het filmpje op Facebook postte, is intussen verhoord. We wachten nog op de resultaten om verder te gaan met het onderzoek”, zegt Denis Goeman van het parket.

Of de video gemaakt werd in ons land, is nog onduidelijk. Omdat het niet zeker is of de man die de video op Facebook postte hem ook gemaakt heeft, is het parket voorzichtig. “Het is niet omdat iemand de video heeft gepost en daar een uitleg voor heeft, dat hij ook verantwoordelijk is voor de feiten te zien in de video”, aldus het parket.

Omdat de beelden te hard zijn, heeft onze redactie besloten ze niet te tonen.