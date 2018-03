Onderzoek aanranding kind op bosklassen afgerond, parket onderzoekt zedenfeiten op leerling van zelfde school mvdb

28 maart 2018

13u27

Bron: Belga 1 Het onderzoek naar zedenfeiten die zouden gepleegd zijn op een kind van de Sept Bonniers-school uit Vorst, is afgesloten en het parket zal daarin een buitenvervolgingstelling vragen. Dat meldt het Brusselse parket. Daarnaast bevestigt het parket de berichtgeving in een aantal media dat er een onderzoek loopt naar zedenfeiten die gepleegd zouden zijn op een leerling van dezelfde school. Maar voorlopig kan er geen enkel verband gelegd worden tussen beide zaken, klinkt het.

Een 4-jarig kind vertelde in november aan zijn ouders over daden, tijdens de bosklassen, die wezen in de richting van misbruik. In het ziekenhuis werd dat vermoeden bevestigd. Het Brusselse parket opende daarop een gerechtelijk onderzoek naar de feiten maar dat onderzoek heeft klaarblijkelijk geen of onvoldoende aanwijzingen opgeleverd.

"De zaak staat voor regeling rechtspleging vastgesteld op de zitting van de raadkamer van 15 mei", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Het parket zal de raadkamer vragen een beschikking tot buitenvervolgingstelling te nemen tegen een onbekende dader. Over de elementen die aan de basis liggen van dit verzoekschrift, wordt niet gecommuniceerd."

Dossiers zonder gevolg geklasseerd

Verschillende media meldden de voorbije dagen dat er een tweede onderzoek loopt naar zedenfeiten op de Sept Bonniers-school, die gepleegd zouden zijn door een externe turnleraar. "Er is één opsporingsonderzoek lopende tegen deze man, G.N. (38), voor zedenfeiten die zouden gepleegd zijn op een leerling van de school, op 27 november 2017", gaat de parketwoordvoerster verder. "Twee dossiers voor zedenfeiten tegen dezelfde man werden in 2011 en 2012 zonder gevolg geklasseerd, wegens onvoldoende bewijs."

Het onderzoek naar de beweerde nieuwe feiten loopt nog en voorlopig kan er dan ook geen verband gelegd worden met enig ander zedendossier, aldus nog het parket, dat ook herinnert aan het vermoeden van onschuld.