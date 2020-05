Onderwijsvereniging van steden en gemeenten vraagt om besparingen in deeltijds kunstonderwijs on hold te zetten KVE

Bron: Belga De Vlaamse overheid wil 18 miljoen besparen op het deeltijds kunstonderwijs. OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, vraagt om deze besparingsplannen on hold te zetten. Steden en gemeenten investeren veel in hun deeltijds kunstonderwijs: 89 procent van de academies wordt bestuurd door een stad of gemeente. Vaak trekken ze daar extra middelen voor uit. Op dit moment engageren gemeenten zich al op allerlei terreinen in de strijd tegen het virus. "Nog bijkomende kosten dragen voor de academies is dan ook niet mogelijk", aldus OVSG in een persmededeling zondag.

Om de continuïteit van de werking van de academies te kunnen garanderen, vraagt OVSG ook aan de Vlaamse overheid om volgend schooljaar minimaal hetzelfde lestijdenpakket toe te kennen als dit schooljaar. Volgend schooljaar zullen mogelijk nog coronamaatregelen van kracht zijn. Klasnormen zullen moeten worden aangepast, sommige vestigingsplaatsen zullen niet bruikbaar zijn, enz. Om alles binnen de veiligheidsnormen te kunnen organiseren, hebben academies deze middelen broodnodig.

"Eens te meer blijkt dat kunst een belangrijke bron van troost is in moeilijke tijden, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen", stelt OVSG. "Kunst is ook een ventiel voor allerlei emoties: verdriet, verlies, rouw, teleurstelling, ... En kunst en creativiteit helpen om oplossingen te vinden voor onverwachte problemen. Hierop besparen op een moment waarop veel mensen het psychosociaal moeilijk hebben, zou een slecht signaal zijn naar de samenleving. Wie zijn artistieke talenten wil ontplooien, moet dat ook volgend schooljaar op een kwaliteitsvolle manier en in een veilige omgeving kunnen doen.”