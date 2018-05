Onderwijsvakbonden verwachten woensdag 5.000 tot 10.000 leerkrachten op de betoging HR

14 mei 2018

22u42

Bron: Belga 0 "Op basis van een bevraging bij onze vakbondsmensen in de scholen en bij de Vlaamse en Franstalige onderwijsbonden, verwacht ik minstens 5.000 en mogelijk zelfs 10.000 onderwijsmensen die woensdag in de straten van Brussel zullen opstappen." Dat zegt Koen van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC).

"We verwachten minimaal 5.000 mensen uit het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en de hogescholen, maar het zal mij zeker niet verbazen als we aan de 10.000 deelnemers uit het onderwijs alleen komen", aldus Van Kerkhoven. "Ik hoor van onze mensen op het terrein dat er veel mensen zullen betogen die nog nooit op straat zijn gekomen, maar die het dossier van de pensioenen de moeite vinden om hun stem te laten horen." De vakbondsman baseert zich voor de cijfers op een bevraging in het werkveld. "Die loopt nog tot dinsdagmiddag, maar de resultaten voor de deelname aan de actiedag zijn nu al zeer bemoedigend", aldus Van Kerkhoven. "We merken dat er veel animo is om te gaan betogen."

Les of geen les?

Eerder op maandag klaagde Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open Vld) dat er onvoldoende communicatie van de scholen zou zijn, waardoor ouders niet zouden weten of er nu woensdag les zou gegeven worden of niet. Waarop Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) liet weten dat er enerzijds het recht op staken is, maar dat er anderzijds ook duidelijke communicatie moet zijn van de scholen naar de ouders toe.

Nervositeit

"Die communicatie is er, net als bij vorige betogingen of stakingen", zegt Koen Van Kerkhoven. "Ik stel dat vast in de middelbare scholen waar mijn kinderen les volgen er geen enkel probleem is op dat vlak. Ik denk dat die klacht over onvoldoende communicatie een wat opgeklopte kwestie is, die het gevolg is van de nervositeit in bepaalde politieke kringen over het te verwachten succes van de actie."

Anderzijds kan het verlengde weekend er ook in meespelen, denkt de vakbondsvertegenwoordiger. "De scholen hebben sinds vorige week door de feestdag, de brugdag en het aansluitende weekend nog niet de kans gehad om veel te communiceren. Maar ik ga er vanuit dat die communicatie er nog komt, zodat iedereen woensdag weet waar hij aan toe is."