Onderwijsvakbond: “Veel positieve punten in regeerakkoord, maar wie gaat dat allemaal betalen?” SVM

01 oktober 2019

18u52

Bron: Belga 2 Er staan heel wat positieve punten in het Vlaamse regeerakkoord waar de christelijke onderwijsvakbond COC ook achter staat. Maar er heerst toch ook wat gezonde argwaan, stelt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. “Waar gaan de centen vandaan komen om al die beloftes en voornemens te realiseren?”

De nieuwe Vlaamse regering erkent het belang van de vakken en de vereiste bekwaamheidsbewijzen, dat wordt als een eerste positief punt ervaren bij COC. Er zijn er nog: de waardering voor het buitengewoon onderwijs als lesplaats, de extra omkadering in het basisonderwijs, het feit dat de vaste benoeming niet in vraag wordt gesteld en dat starters in onderwijs sneller zekerheid zouden krijgen.

Dat de omkaderingsmiddelen prioritair in de klas moeten aangewend worden, is een verzuchting die al lang leeft bij ons, stelt het COC. Dat de data van het belangrijke rapport over het tijdsbestedingsonderzoek als basis zullen dienen voor maatregelen om de lerarenloopbaan opnieuw aantrekkelijker te maken, vindt COC ook een goede zaak.

“Heel wat zaken uit ons Tienpuntenplan”

"De Vlaamse regering neemt initiatieven voor kwaliteitsvol onderwijs en belooft de status van het lerarenberoep op te zullen krikken. Dat alles lezen we graag", aldus Van Kerkhoven. "Opvallend is dat de Vlaamse regering bovendien heel wat zaken uit het Tienpuntenplan van COC heeft overgenomen.”

“Er wordt een opdracht weggelegd voor een onderwijsambassadeur, er komen maatregelen om zij-instromers aan te trekken, de opleiding voor directies krijgt aandacht, de lerarenopleiding wordt geëvalueerd, de planlast wordt gereduceerd,... De Vlaamse regering neemt zelfs letterlijk over dat de focus op de kernopdracht van de leraar moet komen te liggen, het lesgeven. Dat is wat de leraar wil doen, dat is wat hij goed kan.”

“Waar komen de centen vandaan?”

COC gaat graag in op de uitnodiging van de nieuwe Vlaamse regering om tot een pact te komen om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken. Anderzijds klinkt toch ook de bedenking dat de vorige poging sneuvelde bij gebrek aan extra middelen.

"Daar zou het schoentje ook nu wel eens kunnen knellen", zegt Van Kerkhoven. "Waar zullen de centen vandaan komen? We lezen met plezier dat de regering wil investeren in onderwijs, maar ook hier: waar zullen die centen vandaan komen? Een gezonde argwaan is dus zeker op zijn plaats.”

“Hoe dan ook, goed sociaal overleg zal noodzakelijk zijn om samen te werken aan een echte herwaardering van het onderwijspersoneel. We hopen dat deze Vlaamse regering dat sociaal overleg dan ook ten volle zal respecteren.”