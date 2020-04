Onderwijsministers zoeken naar overeenstemming over opening scholen TT KVE

19 april 2020

15u40

Bron: Belga 8 De verschillende ministers van Onderwijs zitten volgende week samen in de hoop overeenstemming te vinden over een datum waarop de scholen - stapsgewijs - de deuren weer kunnen openen. Dat zegt de woordvoerder van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Volgens de minister-president van de Franse gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet, moet worden voorkomen dat de verschillende landsdelen in verspreide slagorde maatregelen nemen.

Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen. Mogelijk beslist die een aantal van de huidige coronamaatregelen terug te schroeven, indien de veiligheid kan worden gegarandeerd. In een aantal sectoren begint de vraag naar een heropstart luider te klinken.

Maar wat met het onderwijs? Vanaf morgen beginnen de scholen met preteaching, maar het is afwachten wat er op de langere termijn zal gebeuren. "De mensen hebben nood aan houvast", beseft men op het kabinet van minister Weyts. Daar hoopt men alvast de komende week met de koepels en de vakbonden tot een concreet perspectief op een datum voor het heropstarten van de lessen in de scholen te komen.



Nadien staat het overleg met de collega's uit de Franse en Duitstalige gemeenschap, Caroline Désir en Harald Mollers. Ook daar hoopt het kabinet-Weyts overeenstemming te bereiken over een datum. Mocht het tot een akkoord komen, dan zal wellicht niet het volledige leerplichtonderwijs van de ene op de andere dag heropstarten. Vermoedelijk zal eerst het lager onderwijs aan de beurt zijn.

Ook volgens minister-president Jeholet zou het een illusie zijn te denken dat alle klassen in het lager en secundair onderwijs samen terug uit de startblokken zouden kunnen schieten. Op de commerciële omroep RTL-TVi blikte hij vooruit naar het overleg tussen de onderwijsministers. Dat moet bijvoorbeeld vermijden dat er een heropening komt aan de ene kant van de taalgrens en niet aan de andere, of op verschillende tijdstippen. “Het ergste zou zijn niet in de drie gemeenschappen te herbeginnen. Er is daar een wens binnen de Veiligheidsraad en bij de regeringen om te overleggen over de datum en de modaliteiten”, aldus Jeholet.

Het heropstarten van de lessen zal wel een aanzienlijke impact hebben op het openbaar vervoer. De regels van de social distancing (de anderhalve meter afstand) beperkt serieus de capaciteit van de bussen. Bij de Waalse vervoersmaatschappij TEC - de tegenhanger van De Lijn - kan een klassieke bus op die manier slechts vijf mensen vervoeren.

TEC brengt elke dag 30.000 kinderen uit het lager onderwijs en 230.000 jongeren uit het middelbaar naar school. “Als alle scholen opnieuw open gaan, zullen we onmogelijk alle leerlingen kunnen vervoeren. Dat is wiskundig onmogelijk”, waarschuwde TEC-woordvoerder Stéphane Thiéry. Iedereen een mondmasker laten dragen, zou en deel van de oplossing kunnen zijn.

