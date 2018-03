Onderwijsminister Hilde Crevits voor de klas (in onesie) BHT

09 maart 2018

10u05 0

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft gisteravond laat pyjamadag op gang getrokken. Dat deed ze, toepasselijk, in een paarse onesie met hartjes op.

Ze gaf een uurtje les in het Sint-Jozefsinstituut in Torhout, waar ze titelvoerend burgemeester is. Klas 601 zat, ook al in pyjama, geboeid te luisteren naar de minister. De opbrengst van het lesuur en alle andere activiteiten in de school gaat naar Banglabari, een organisatie die leningen toekent aan mensen die het moeilijk hebben in Bangladesh.

Pyjamadag wordt vandaag in heel wat scholen georganiseerd. Het is een verwijzing naar Bednet, de organisatie die langdurig en chronisch zieke kinderen de kans geeft om via een webcam toch de lessen op school mee te volgen.