Onderwijsminister Crevits: "Studentendoop moet onthaalritueel zijn en geen vernedering"

12 december 2018

14u00

Een studentendoop moet een onthaalritueel zijn en geen vernedering. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vanmiddag gezegd na een onderhoud met vertegenwoordigers van studentenraden, hogescholen en universiteiten. Crevits hoopt dat alle actoren snel concrete afspraken kunnen maken over een Vlaams charter rond studentendopen.

Een 20-jarige student uit Edegem overleed vrijdagnamiddag nadat hij in een coma was geraakt na een uit een hand gelopen studentendoop van de inmiddels ontbonden club Reuzegom. Naar aanleiding van het incident riep Vlaams minister Crevits woensdag vertegenwoordigers van studentenclubs, hogescholen en universiteiten bij zich op haar kabinet in Brussel.

Volgens Crevits was het een emotioneel onderhoud. "De dood van de student heeft er diep ingehakt", zei Crevits achteraf tegen de pers. "Er bestaan momenteel al verschillende charters maar het is de bedoeling dat we snel tot concrete afspraken komen over een algemeen Vlaams doopcharter." De studentenvertegenwoordigers benadrukten vanmiddag dat het om een constructief overleg ging. Ze willen voorlopig niet veel commentaar geven om de sereniteit te bewaren en hopen alleszins dat er snel een mentaliteitswijziging komt.