Onderwijsinspectie spijkerhard voor opleidingen leercontract Syntra: advies tot stopzetting lva

02 juni 2018

04u44

Bron: Belga 0 De onderwijsinspectie is streng voor Syntra Midden-Vlaanderen. Ze adviseert de opleidingen kok, ­banketbakker en metselaar zelfs stop te zetten, schrijft De Standaard zaterdag.

Jongeren die op school hun draai niet vinden, kunnen vanaf 15 jaar aan een van de vijf regionale Syntra-centra leren en werken met een leercontract. Zo kunnen ze alsnog een diploma secundair halen.

Omdat die opleidingstrajecten door Syntra Vlaanderen, een verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, worden gesubsidieerd, krijgen ze ook inspectie over de vloer. Met zware gevolgen voor de opleidingscentra Syntra Brussel en Syntra Midden-Vlaanderen, blijkt nu.

Veel opleidingen blijken onvoldoende kwaliteit te bieden. Dat was al aan het licht gekomen bij een doorlichting in 2014, waarop beide opleidingscentra een verbeterplan moesten opstellen. In april kregen ze opnieuw bezoek. De conclusie: voor heel wat trajecten is te weinig vooruitgang geboekt. De inspectie adviseert de Vlaamse regering om de erkenning voor die trajecten in te trekken.

Voor Syntra Brussel gaat het om de trajecten aanvuller-kassier en winkelbediende. Voor Syntra Midden-Vlaanderen gaat het om liefst vijftien trajecten: onder meer die tot banketbakker, dakdekker, hulpkelner, kok, metselaar en schrijnwerker.