Onderwijsinspectie kreeg vijf meldingen van grensoverschrijdend gedrag

16u11

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De onderwijsinspectie ontving vorig jaar vijf klachten voor grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. Dat zei onderwijsminister Hilde Crevits vandaag in het parlement. Het aantal klachten dat bij de scholen binnenloopt wordt niet centraal geregistreerd en is dus onbekend.

De meldingen die bij de inspectie toekwamen werden doorgestuurd naar de school of naar de politie of het parket. "De melding op zich lost het probleem natuurlijk niet op", aldus Crevits. "Van belang is dat we goede procedures hebben en dat die ook gekend zijn."

Onder meer daarom wordt een goed beleid rond leerlingenbegeleiding vanaf volgend jaar een erkenningsvoorwaarde voor een school. De inspectie zal ook meer controle kunnen uitoefenen op de globale kwaliteit van een school en zal onder andere toezien op een cultuur waarin sociale en emotionele ontplooiing van belang is.

Overkoepelende aanpak uitwerken

Om het beleid in het hoger onderwijs aan te scherpen heeft Crevits aan de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) gevraagd om een overkoepelende aanpak uit te werken. "Een werkgroep heeft tien instructies geformuleerd en ik heb de VLUHR nu gevraagd daarmee aan de slag te gaan." Dat gaat echter te traag, vindt de minister. "Ik ben ontgoocheld dat de hogescholen en universiteiten nog niet met een gezamenlijk engagement zijn gekomen. Het moet concreter worden."