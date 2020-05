Onderwijsexpert Dirk Van Damme voorstander van zomerscholen en wil toetsmoment voor alle leerlingen in september JOBR

29 mei 2020

14u54 4 Volgens Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de Oeso, is de verdere heropening van de scholen na de coronacrisis een positieve zaak. “Al wordt september een uiterst belangrijk aftoetsmoment, waarop we per leerling moeten gaan kijken waar hij of zij staat en welke eventuele achterstand er is opgelopen”, zei hij vrijdagochtend op Radio 1.

“België is een van de laatste landen waar de scholen opnieuw geleidelijk aan openen”, vertelt Van Damme. “Heel wat landen zijn ons voorgegaan, maar dat is niet onlogisch. De epidemie is hier zwaarder geweest dan in veel andere landen. Ik ben in elk geval blij dat we het schooljaar niet verloren laten gaan.”

Leerachterstand

Volgens Van Damme zal de sluiting van de scholen een extra leerachterstand veroorzaken en de kloof tussen leerlingen vergroten. “De precieze impact is nu nog moeilijk te berekenen, maar in de onderwijseconomie is er een vuistregel die zegt: één verloren jaar staat gelijk aan tien procent minder inkomen in het verdere leven”, aldus de onderwijsexpert. “Elke reductie van onderwijs laat zijn sporen na, later in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Je mag de gevolgen van deze sluiting niet onderschatten. Het was dan ook niet zomaar een sluiting van maar een paar weken.”

Er zou een niet-sanctionerende toets moeten komen in september die nagaat waar iedereen nu eigenlijk precies staat en welke achterstand er is opgelopen Dirk Van Damme

“Het belangrijkste moment wordt september, het begin van het nieuwe schooljaar”, aldus Van Damme. “Dan moeten we iedere leerling afzonderlijk bekijken en een individueel traject uitstippelen om de eventuele achterstand weg te werken. De eerste maanden van komend schooljaar kan je wat versnellen en inhalen, maar de marge in het curriculum is niet groot. Je kan niet verwachten dat dit volledig opgehaald wordt. Er zijn nu pleidooien om mild te evaluaren en geen B- en C-attesten uit te delen. Je weet dus niet waar leerlingen staan op het einde van dit schooljaar. Er zou een niet-sanctionerende toets moeten komen in september die nagaat waar iedereen nu eigenlijk precies staat en welke achterstand er is opgelopen.”

Zomerschool

Van Damme spreekt dubbel over het afstandsonderwijs waar de voorbije weken en maanden op is ingezet. “Voor de middengroep was afstandsonderwijs misschien goed, ja. Zij zijn in een, weliswaar vertraagd, schools ritme blijven werken”, vertelt hij. “Voor zwakkere leerlingen die geen ondersteuning of infrastructuur hadden thuis, is het niet effectief geweest volgens mij. Om dit verschil ietwat op te vangen, ben ik fan van zomerscholen. Je moet proberen om ervoor te zorgen dat de periode van vakantie niet opnieuw een sterke breuk vormt in het leerproces. Alles wat voor continuïteit zorgt, is goed. Maar die zomerschool alleen zal niet genoeg zijn.”

Sluiting niet nodig

“Veel landen vragen zich af of het sluiten van de scholen wel zo’n goed idee was. Vandaag hebben we meer kennis over de verspreiding van het virus dan midden maart, en als je het nu achteraf bekijkt, en dat is makkelijk, dan was een sluiting volgens mij misschien niet nodig geweest”, zegt de onderwijsexpert. “Al is dat misschien een extreme mening in het debat. De emotionele en politieke druk was hoog, en er was sprake van paniek midden maart.”

Lees ook:

Onderwijsbonden kwaad over manke communicatie en veranderende regels: “Leraar die scholier zonder mondmasker ziet, mag werk neerleggen”(+)

Onderwijsexpert Dirk Van Damme: “Stop met de eindtermen: het niveau van het Vlaams onderwijs is erdoor gedaald” (+)