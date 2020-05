Exclusief voor abonnees

Onderwijsexpert Dirk Van Damme: “Geef leraren in moeilijke klassen hoger loon”

Dirk Van Damme (64) over onderwijs

Sven Spoormakers

26 mei 2020

05u00

0

«Verbeter de leraar en de leerlingen zullen vanzelf betere resultaten halen.» Dat ziet Dirk Van Damme als de noodzakelijke voorwaarde om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs structureel op te krikken. «En laten we stoppen met de eindtermen. Dat is bedoeld als minimumvereiste wat kinderen moeten kennen, maar het is de bovengrens geworden.»