Onderwijsbonden: “Kleurencodes kunnen niet zomaar van tafel geveegd worden” Fleur Mees

12 oktober 2020

17u35

Bron: eigen info, Belga 26 Dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) blijft vasthouden aan code geel voor de scholen ondanks de slechte coronacijfers, kan niet op veel begrip rekenen bij de onderwijsvakbonden. “Weyts gaat zo in tegen gemaakte afspraken, die vastgelegd zijn in de draaiboeken”, klinkt het.

Door de fors stijgende coronacijfers gaan er steeds meer stemmen op om over te gaan naar code oranje voor het onderwijs in ons land. Scholieren uit de tweede en derde graad van het middelbaar moeten dan week om week thuis les volgen. Nu geldt in alle Vlaamse scholen - met lokaal uitzonderingen - code ‘geel’: iedereen kan dan voltijds - maar met bijvoorbeeld een mondmasker - les volgen. “Heel Vlaanderen in code oranje zetten, is niet logisch als er maar op een bepaald aantal plaatsen problemen opduiken”, zei minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bij HLN Live. “Ik wil er zoveel mogelijk voor zorgen dat alle scholen openblijven voor alle kinderen.”



De onderwijsvakbonden zijn echter niet te spreken over die aanpak. Volgens de bonden - ACOD Onderwijs, COC, COV en VSOA Onderwijs - gaat de minister zo in tegen gemaakte afspraken, die vastgelegd zijn in de draaiboeken. Ook gaat hij zo volledig voorbij aan het sociaal overleg, klinkt het.

“Niet respectvol”

De bonden noemen het “niet respectvol ten aanzien van iedereen die zich inzet om de scholen open te houden” dat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. “Bovendien weet het werkveld op die manier ook niet meer wat er moet gebeuren. Onze mensen zijn bezorgd over hun eigen veiligheid en die van hun omgeving en daarom moet chaos te allen tijde worden vermeden”, aldus de bonden. Ze vragen bijgevolg de kleurcodes toe te passen zoals afgesproken, “tenzij er grondige redenen zijn om daarvan af te wijken, maar dan pas na sociaal overleg”.



Een volgende corona-overleg, dat tweewekelijks plaatsvindt met alle vertegenwoordigers van het onderwijsveld, is al komende woensdag gepland. “Daar zullen we kritisch, met de veiligheid van personeelsteams en leerlingen in gedachten, de evolutie van de pandemie en de mogelijke gevolgen daarvan in het onderwijs bespreken, en daarbij ook de manier waarop we moeten omgaan met de kleurcodes”, zeggen de bonden, die eventueel zelfs sneller willen samenkomen.

In het persbericht stellen de bonden alvast in vraag of scholen momenteel nog in code geel kunnen blijven fungeren, “op basis van wat de experts zeggen”. Maar het debat hoort niet in de pers gevoerd te worden, klinkt het nog.

