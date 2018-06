Zwaar beroep of niet, twee op de drie leerkrachten zijn tevreden met job lva

02 juni 2018

05u49

Bron: Belga 1 Onderwijs Twee leerkrachten op de drie zijn tevreden met hun job. Dat blijkt uit een bevraging bij 4.330 leraren, waarover Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard vandaag schrijven. De enquête werd uitgevoerd door Idewe, de grootste dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Het is een opvallende vaststelling, klinkt het, ook omdat de job van leraar op de voorlopige lijst van zware beroepen prijkt. Bij de doorsnee werknemer is slechts 55 procent gelukkig met zijn job.

"Een van de redenen voor die goede ­cijfers bij leerkrachten is het positieve, menselijke contact in het onderwijs', zegt Lode Godderis, directeur onderzoek bij Idewe. "De leerkrachten geven aan veel steun te ervaren van hun collega's en ­leidinggevenden. Dat komt ook tot uiting in de lagere cijfers voor ongewenst gedrag."

Zwaar beroep?

Is het dan terecht dat de job van leerkracht op de lijst van zware beroepen staat? "Het is niet omdat je tevreden bent over je werk dat de job niet zwaar kan zijn", zegt Marianne Coopman van het Christelijk Onderwijzersverbond in de kranten. De cijfers lijken dat te bevestigen: 37 procent van het schoolpersoneel ervaart werkdruk. Dat is 13 procent meer dan het gemiddelde.

Het lijkt erop dat leerkrachten tussen hun 35 en 46 jaar het meest tevreden zijn; dan is er het minste ziekteverzuim. Onder de 30 jaar lijden ze onder de werkonzekerheid en op het einde van de loopbaan slaan de burn-outs onverbiddelijk toe.