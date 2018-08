Zittenblijvers kosten 177 miljoen ARA

17 augustus 2018

05u30 2 Onderwijs Leerlingen die een jaartje dubbelen in het lager of middelbaar onderwijs hebben Vlaanderen vorig jaar minstens 177 miljoen euro gekost.

"Voor 2017 was de onderwijskost 8.601 euro per leerling in het secundair", aldus Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). "In het basisonderwijs was dat 4.835 euro per leerling."

Ze wijst er wel op dat het aantal zittenblijvers in het middelbaar de voorbije jaren gedaald is. In het schooljaar 2016-2017 bleven er 16.178 of 4,11% van de leerlingen zitten, wat neerkomt op een kost van 139 miljoen euro. In 2012-2013 waren dat er nog 19.692 (4,98%). In het lager onderwijs dubbelden 7.942 leerlingen (1,94%), kostprijs: 38 miljoen euro. Dat brengt de totale kostprijs op 177 miljoen.

Minstens, want aan dubbelen zijn ook kosten verbonden op lange termijn. Een jaar blijven zitten betekent ook een jaar later actief worden op de arbeidsmarkt en een jaar langer kinderbijslag. Crevits wijst er daarom op dat zittenblijven "een ultieme remedie is, als alle alternatieven uitgeput zijn". Maar, zo benadrukt ze, als de klassenraad overtuigd is dat een jaar overdoen de beste optie is, dan moet dat in het belang van het kind ook blijven kunnen. (ARA)