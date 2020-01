Ziekteverzuim in onderwijs stijgt: vooral depressie, stress en burn-out kv

09 januari 2020

16u55

Bron: Belga 4 Onderwijs Het gemiddelde aantal ziektedagen opgenomen door het onderwijspersoneel is in 2018 gestegen naar 16,37 dagen. Het jaar voordien lag dat nog op 15,87 dagen. Dat blijkt uit jaarlijkse rapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Uit dat rapport blijkt ook dat bijna veertig procent van de ziektedagen het gevolg zijn van psychosociale aandoeningen zoals stress, depressie of burn-out. "Het respect voor leerkrachten moet omhoog, de planlast moet omlaag", reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De 193.438 personeelsleden in het Vlaamse onderwijs hebben in 2018 in totaal 2.853.170 ziektedagen laten optekenen. Dat is een stijging met 114.522 dagen of 4,18 procent tegenover 2017. In dezelfde periode is het aantal personeelsleden met zo'n 1 procent gestegen.

Het ziekteverzuimpercentage, het percentage dat weergeeft hoeveel procent van de dagen een personeelslid gemiddeld afwezig is door ziekte, is in 2018 gestegen naar 4,48 procent. Dat is een relatieve stijging met 3,7 procent ten opzichte van 2016. Toen lag het percentage nog op 4,32 procent.



Minister van Onderwijs Ben Weyts wijst er wel op dat het ziekteverzuimpercentage in andere sectoren in dezelfde periode sneller is gestegen. Zo noteerde de Vlaamse overheid een stijging met 5,7 procent (van 7,54 procent naar 7,97 procent) en in de privésector was volgens Securex sprake van een stijging met 10 procent (van 7,26 procent naar 8 procent). "Relatief gezien doen onze leerkrachten het dus niet zo slecht", zegt Weyts.

Toename oudere personeelsleden

Het gemiddelde aantal ziektedagen is in 2018 gestegen naar 16,37 dagen. In 2017 was het gemiddelde nog 15,87 dagen. Vrouwen (gemiddeld 17,25 dagen) zijn vaker afwezig wegens ziekte dan mannen (gemiddeld 13,66 dagen). Volgens minister Weyts kan de stijging mogelijk verklaard worden door de toename van het aantal oudere personeelsleden. Oudere leerkrachten (tussen 56 en 65 jaar) zijn gemiddeld bijna 32 dagen ziek, terwijl dat in de leeftijdscategorie 26-35 jaar beperkt blijft tot zo'n 6 dagen per jaar.

Planlast aanpakken

De onderwijsminister wijst er ook op dat vier op de tien leerkrachten in 2018 geen enkele dag afwezig is geweest. Toch maakt Weyts zich ook zorgen. Zo is vier op de tien afwezigheden toe te schrijven aan psychosociale redenen, zoals stress of een burn-out. Bij het directiepersoneel liggen de cijfers nog hoger. Daar zijn er uitschieters tot boven 60 procent. "We moeten de planlast voor scholen doen afnemen, dat kan mogelijk ook bijdragen aan een vermindering van het aantal ziektedagen. Het respect voor leerkrachten en zeker ook directieleden moet ook opnieuw naar omhoog", aldus de N-VA-minister.

Herintegratie

Uit het AgODi-rapport blijkt nog dat het steeds beter lijkt te lukken om onderwijspersneelsleden na een langere afwezigheid opnieuw te integreren. De speciale verlofstelsels Verlof voor Verminderde Prestaties (VVP) en VVP om medische redenen (VVP med), die toelaten dat mensen stapsgewijs opnieuw (een deel) van hun opdracht opnemen, kennen steeds meer succes. Het gaat dan om mensen die vroeger vaak op volledig verlof bleven of zelfs op pensioen gestuurd werden, maar nu succesvol geïntegreerd worden. In 2018 zaten er al 2.578 mensen in het VVP-stelsel (+18 procent) en 1.814 in het VVPmed-stelsel (+20 procent).