Zeven miljoen oefeningen per dag ingevuld op leerplatform Bingel jv

30 maart 2020

08u11

Bron: belga 8 Onderwijs Tijdens de tweede week zonder les op school hebben nog meer lagereschoolkinderen de weg gevonden naar het digitale leerplatform Bingel. "Het gebruik bleef stijgen en bereikte vorige week een nieuwe piek van veertien maal het gewone activiteitenniveau", aldus de initiatiefnemer, de educatieve uitgeverij Van In.

Enkele voorbeelden om het toegenomen verbruik te illustreren: er werden meer dan zeven miljoen digitale oefeningen gemaakt per dag (zeven keer zoveel als normaal) en er werden tijdens de twee lesvrije weken 808.000 boekjes gelezen in de digitale boekenkast. In gewone tijden zijn er dat zowat 25.000 per week, klinkt het.

In samenwerking met De Standaard Uitgeverij verschijnt er nu elke dag een nieuwe strip in de Bingel-bibliotheek, onder meer Suske en Wiske, De Kiekeboes, Jommeke, F.C. De Kampioenen, De Buurtpolitie, of Guus Flater.

Er is ook een digitaal leerplatform voor het secundair onderwijs: Diddit.