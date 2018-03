Zesennegentig procent Gentse leerlingen krijgt school van eerste keuze KVE

26 maart 2018

17u45

Bron: Belga 0 Onderwijs In Gent kunnen 96 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs zich in de school van eerste keuze inschrijven. Dat meldt de stad Gent. Na de resultaten die vorige week werden gecommuniceerd, zijn 208 extra plaatsen gecreëerd. Er namen 311 ouders afstand van hun ticket, waarschijnlijke omdat ze de voorkeur geven aan een school buiten Gent. Volgens de definitieve cijfers kunnen 99 procent van de leerlingen zich inschrijven in een school uit hun top drie.

Exact 2.622 Gentse scholieren zijn nu ingeschreven, van wie 2.503 in hun favoriete school. "Het aantal kinderen zonder ticket voor hun school van eerste keuze is een voorbode van het capaciteitstekort in het secundair onderwijs", zegt het stadsbestuur. Voor dit schooljaar hebben alle 45 Gentse scholen zich aangesloten bij het aanmeldingssysteem. Slechts twaalf kinderen kregen vandaag nog geen plaats toegewezen, maar er zijn nog vrije plaatsen in negen van de achttien Gentse ASO-scholen.

"Als de overheid niet steeds achter de feiten wil aanlopen, moet ze nu geld stoppen in het bouwen van bijkomende scholen", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere. Het aanmeldingssysteem wordt binnenkort nogmaals geëvalueerd. Zo moeten mogelijke wissels (waarbij leerlingen elkaars eerste keuze hebben) op voorhand uitgefilterd worden. Er komt ook betere communicatie, zodat ouders een doordachte keuzelijst kunnen samenstellen.