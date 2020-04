Weyts wil zomerscholen oprichten om leerachterstand weg te werken: “Leerlingen kunnen op vrijwillige basis kennis bijspijkeren” FME

09 april 2020

17u44

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft een werkgroep aan het werk gezet om een grote uitrol van zomerscholen voor te bereiden. Zo kunnen leerlingen die tijdens de coronacrisis extra leerachterstand opgelopen hebben op vrijwillige basis bijgespijkerd worden tijdens de zomervakantie. Dat heeft Weyts duidelijk gemaakt tijdens een (digitale) gedachtewisseling met de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Het is nog niet duidelijk wanneer de scholen opnieuw openen, maar het is wel al duidelijk dat een groep leerling tegen een leerachterstand aankijkt. Onderwijsminister Weyts wil vermijden dat uitgerekend de meest kwetsbare leerlingen straks het hardste geraakt worden door de gevolgen van de coronacrisis.

De N-VA’er laat nu een werkgroep alvast een grote uitrol van zomerscholen voorbereiden. Zo zouden leerlingen tijdens de zomervakantie op vrijwillige basis bijgespijkerd kunnen worden. Voor de omkadering kijkt de minister naar de ‘pedagogische reserve’ (bestaande uit bijvoorbeeld gepensioneerde leerkrachten en leerkrachten die zich als vrijwilliger hiervoor aangeven) en de ‘pedagogische toekomst’ (de studenten van de lerarenopleidingen die door de coronacrisis minder stage-ervaring kunnen opdoen en zich ook als vrijwilliger zouden kunnen opgeven voor de zomerscholen).

“We werken op vrijwillige basis, omdat we zien dat er zich veel vrijwilligers opgeven”, zegt Weyts.

Draaiboek

Meer algemeen heeft de minister een werkgroep post-corona aan het werk gezet om een draaiboek uit te werken, in samenspraak met pedagogen, pedagogische begeleidingsdiensten en het brede onderwijsveld. Daarin zullen richtlijnen staan met verschillende scenario’s met betrekking tot de heropening van de scholen, en naargelang de leerlingenpopulaties, de onderwijsvormen en de leeftijden, zei hij.

Bedoeling is om scholen een soort breed menu aan te dienen met focus op specifieke lesdoelen. Tegen eind volgende week moet dat draaiboek er zijn, aldus Weyts. Daarnaast is de doorlichtingsopdracht van een 120-tal onderwijsinspecteurs voor dit jaar stopgezet. Zij zullen in plaats daarvan rechtstreekse ondersteuning moeten bieden aan een toegewezen school op het moment dat de lessen weer beginnen.