Weyts wil geen oogje meer dichtknijpen voor klimaatspijbelaars ADN

05 februari 2020

17u17

Bron: Belga 48 Onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil niet dat scholieren nog tijdens de lesuren op straat komen voor het klimaat. "Klimaatspijbelen is spijbelen en daar kan je geen oogje voor dichtknijpen", zegt hij in een antwoord op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls (N-VA).

Youth for Climate wil op vrijdag 7 februari een nieuwe schoolstaking organiseren, deze keer specifiek voor de oceanen. De organisatie van onder meer Anuna De Wever verzamelt om 13.30 uur aan het Brusselse Centraal station.

Richtlijnen

"Als Vlaams minister van Onderwijs wil ik leerlingen ontmoedigen om ongewettigd afwezig te blijven op schooldagen", reageert Weyts. "We kunnen niet met z'n allen de daling van de onderwijskwaliteit hekelen en vervolgens de andere kant opkijken als het gaat over spijbelen. Het moet duidelijk zijn dat regels gelden voor iedereen en in elk geval, los van politieke of andere motieven.”

De minister wijst erop dat hij de richtlijnen voor de scholen heeft verduidelijkt. "Scholen kunnen de 'afwezigheid om persoonlijke redenen' enkel en alleen inroepen in strikt uitzonderlijke en individuele gevallen. Het zogenaamde klimaatspijbelen kan daardoor dus nooit gedekt worden." Leerlingen die op 7 februari deelnemen, zullen als afwezig worden geregistreerd.

B-code

"Ik roep alle scholen op om voor spijbelen altijd een B-code te geven, wat ook de reden is", zegt Koen Daniëls. Een B-code is een ongeoorloofde afwezigheid. "Ook aan huisartsen vraag ik om geen doktersattesten te schrijven voor klimaatspijbelen.”