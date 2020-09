Weyts (N-VA) verhoogt druk op Franstalige scholen KVE

17 september 2020

08u48

Bron: Belga 1 Onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat onderzoeken of het onderwijs in tien Franstalige scholen in de rand rond Brussel voldoet aan de Vlaamse eindtermen. Dat schrijft De Standaard.

Weyts schakelt een onafhankelijke commissie in om na te gaan of het onderwijs in zes gemeentelijke basisscholen (in elke faciliteiten­gemeente één) en twee vrije scholen (Sint-Genesius-Rode en Drogenbos) in de Vlaamse rand rond Brussel, samen goed voor tien vestigingsplaatsen, wel voldoet aan de Vlaamse kwaliteitsnormen. De tien Franstalige scholen worden voor 13 miljoen euro gefinancierd door de Vlaamse overheid, maar hanteren Franstalige eindtermen en worden gecontroleerd door de Franstalige Onderwijs­inspectie. Ze vroegen en kregen daar elk jaar een uitzondering voor, maar dit jaar wil Weyts eerst een kwaliteitsonderzoek.

Concreet zal de commissie die Weyts samenstelt, moeten nagaan of de eindtermen die de Franstalige scholen hanteren wel gelijkwaardig zijn aan de Vlaamse en of er voldoende aandacht is voor het aanleren van het Nederlands. De Vlaamse Onderwijsinspectie zal een advies geven, de scholen zelf worden ook gehoord. Uiterlijk tegen eind dit jaar zal de Vlaamse regering beslissen of de scholen opnieuw een uitzondering krijgen.

“Absurde situatie”

Volgens Weyts gaat het om "een absurde situatie die al jaren aansleept". "Het is tijd om de discussie te objectiveren.” Tien jaar geleden probeerde de Vlaamse regering al met een decreet om de inspectiebevoegdheid over de Franstalige scholen bij Vlaanderen te leggen. Het Grondwettelijk Hof besliste er toen anders over.

