Werkgevers kijken zorgelijk naar onderwijs: "Soms zijn afgestudeerde studenten niet klaar om in een bedrijf aan de slag te gaan" DEEL 4: HOE MOET DE SCHOOL VAN DE TOEKOMST ERUITZIEN? MORGEN SLOT Jeroen Bossaert

05 september 2018

08u43 2 Onderwijs Ook de werkgevers in Vlaanderen kijken zorgelijk naar ons onderwijs. Ze zien te veel leerlingen afstuderen die niet capabel zijn om zich in een snel veranderende arbeidswereld staande te houden. Vlaanderen heeft volgens hen nood aan 'scholen van de toekomst'. En daarvoor willen ze ook zelf op de barricaden kruipen.

Werkgevers die zich met onderwijs bemoeien? Voor heel wat spelers in het onderwijsveld is dat nog altijd iets waar ze koude rillingen van krijgen. Het cliché wil dat ondernemingen enkel geïnteresseerd zijn in arbeidskrachten en dat de ontwikkeling van leerlingen als mens hen gestolen kan worden. Een foute veronderstelling, zweren de belangengroepen. "De onderwijskoepels wantrouwen ons niet, maar hebben wel nog de reflex: het is óns domein", zegt Peter Demuynck van technologiefederatie Agoria. "Terwijl er bij onze leden heel veel bezorgdheid heerst. Er is nood aan juist geschoolde jongeren. De technologiebedrijven hebben die nodig om producten te kunnen blijven ontwikkelen die onze mobiliteit, veiligheid en gezondheid verbeteren. De welvaart van Vlaanderen hangt daarvan af."

