Wat met kinderen die morgen niet naar school mogen? Minister van Onderwijs Ben Weyts: "Als het op het terrein veilig blijkt, hoop ik dat we meer leerjaren kunnen openen"

14 mei 2020

19u57

Bron: VTM Nieuws 0 Onderwijs Morgen gaan de schoolpoorten voor het eerst in twee maanden tijd opnieuw open. In de lagere school mogen de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar terug naar school, in het middelbaar onderwijs zijn enkel de zesdejaars welkom. Ten vroegste op 8 juni volgt een eventuele versoepeling, klonk het gisteren tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beantwoordde in VTM Nieuws enkele veel gestelde vragen over de heropening van de scholen.



Is er voldoende opvang voor leerlingen die nog niet naar school mogen?

Sinds de laatste normale schooldag op vrijdag 13 maart konden leerlingen enkel terecht in de noodopvang op school, bijvoorbeeld wanneer hun ouders in essentiële sectoren werken. Die leerlingen, die niet in een leerjaar zitten dat heropstart, kunnen nog steeds terecht in de opvang op school. Heel wat ouders vragen zich af of scholen voldoende capaciteit hebben om zowel de opvang te voorzien als les te geven. “Om de druk op de scholen wat te verminderen, hebben we gezorgd voor een versoepeling van de voorwaarden voor de kleuteropvang”, zegt minister Ben Weyts. Gisteren werd aangekondigd dat er voortaan twintig kleuters in één lokaal opgevangen mogen worden, in plaats veertien. “Anderzijds hebben we ook de mogelijkheid geboden dat lokale besturen de opvang kunnen overnemen van de scholen, wat de druk op de schouders van de scholen aanzienlijk vermindert”, klinkt het.

Waarom mogen de kleuterscholen nog niet open?

Het zijn de virologen die bepaald hebben dat er maximaal drie leerjaren tegelijk op een veilige manier kunnen opgestart worden, legt minister Weyts uit. “Ik ben de eerste die het kleuteronderwijs ook zou willen opendoen, maar de virologen moeten ons beschermen, en zij zeggen dat dat nog niet veilig georganiseerd kan worden”, klinkt het.

Is het dan wel de moeite waard om de scholen nog te heropenen op 8 juni?

Als het van minister Weyts afhangt, zou de huidige versoepeling volgende week geëvalueerd en eventueel uitgebreid worden, maar premier Wilmès (MR) zei gisteren nog dat een versoepeling ten vroegste voor 8 juni is. Drie weken later start de zomervakantie, de vraag reist dus of het nog de moeite waard is om de overige leerjaren dan nog te laten heropstarten. “Ik wil die leerjaren niet opgeven”, stelt de N-VA-minister duidelijk. “Ik blijf de ambitie koesteren om stap voor stap vooruit te gaan, ik wil geen enkel kind of leerjaar opgeven”, klinkt het. “Ik ben optimistisch ingesteld. Als de pandemie gunstig evolueert, als het op het terrein veilig en doenbaar blijkt, hoop ik dat we meer leerjaren kunnen openen.”

