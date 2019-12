VUB stopt samenwerking met Confuciusinstituut na verdenking directeur van spionage kv

10 december 2019

21u10

Bron: Belga 0 Onderwijs De raad van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel heeft vanavond beslist dat ze haar contract met het Confuciusinstituut, dat in juni 2020 afloopt, niet zal verlengen. De samenwerking met de instelling strookt niet langer met het beleid en de doelstellingen van de VUB.

De werking van het Confuciusinstituut stond al een tijdje op de VUB-agenda via externe en interne evaluaties, maar de recente berichtgeving in de media werd een bijkomend element in de overwegingen van de raad van bestuur. Eind oktober brak er commotie uit rond het instituut toen bekend werd dat de voormalige Chinese directeur, Xinning Song, deze zomer door de Staatsveiligheid voor acht jaar gebannen is uit de Schengenzone wegens verdenking van spionage.

"Samenwerkingen kunnen voor de VUB enkel als het handelen van de betrokken partners beantwoordt aan ons basisbeginsel van vrij onderzoek. In lijn met deze visie heeft de raad van bestuur geoordeeld dat de samenwerking met het Confuciusinstituut niet langer conform is met de actuele beleidsdoelstellingen en daarom niet verlengd wordt", licht VUB-rector Caroline Pauwels de beslissing toe.



De studenten Chinees in de bachelor- en masteropleiding Taal- en Letterkunde kunnen dit academiejaar hun opleiding afwerken zonder noemenswaardige wijzigingen. Voor volgend jaar zoekt de universiteit een oplossing. Ook voor de personeelsleden die met geld van het Confuciusinstituut betaald zijn, wordt er een oplossing gezocht.

De VUB blijft wel open staan voor nieuwe samenwerkingen met Chinese universitaire instellingen, wetenschappers en studenten, op voorwaarde dat de academische vrijheid en onafhankelijkheid, in wederzijds vertrouwen, kan worden gegarandeerd.