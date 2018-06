VUB richt wiskundig zevende jaar op Arne Adriaenssens

27 juni 2018

12u32

Bron: Belga 0 Onderwijs Vanaf september bieden de Vrije Universiteit Brussel en het Atheneum Etterbeek samen een nieuw zevende jaar aan. Het extra schooljaar bereidt studenten uit richtingen met weinig wiskunde voor op een STEM-opleiding in het hoger onderwijs.

Vanaf september slaan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Atheneum Etterbeek de handen in elkaar voor een zevende jaar ‘bijzondere wetenschappelijke vorming’. Dit extra jaar op ASO-niveau moet jongeren die minder uren wiskunde achter de kiezen hebben alsnog de kans geven een hogere wetenschappelijke opleiding aan te vangen.

De studie focust zich hoofdzakelijk op wiskunde maar ook de andere disciplines van het STEM-principe (wetenschap, technologie en ingenieurswetenschappen) komen uitgebreid aan bod. Op die manier bereidt het de student voor op een breed scala aan economische, wetenschappelijke en technische bachelors. De lessen vinden plaats op de universiteitscampus en worden zowel door ASO-leerkrachten als VUB-assistenten gegeven.

Kansarme studenten

De twee scholen hopen met deze toevoeging aan hun aanbod de drempel naar een wetenschappelijke bachelor te verlagen. “Leerlingen kiezen in de tweede graad vaker voor een richting met minder wiskunde”, verklaart Patrick De Clercq, directeur van het GO! Atheneum Etterbeek. “Op hun achttiende beseffen ze dan dat ze de wiskunde nodig hebben voor hun studiekeuze.” Veel van deze studenten behalen door hun achterstand meerdere onvoldoendes wat zowel hun motivatie als hun studiekrediet aantast. Het opnieuw volgen van een vak kost de student ook extra geld. Vooral in kansarme gezinnen weegt dit vaak zwaar door.